Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

CHP'nin eski Milletvekili, İrancı Eren Erdem açlık grevine son verdi. Erdem ile görüşen CHP'li Muharrem İnce, haberi cezaevi önünde yaptığı açıklamada duyurdu. TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Adalet orucunu bırak sevgili Eren Erdem. Çünkü Türkiye'nin de CHP'nin de sana ihtiyacı var." şeklinde Erdem'e seslenmişti.

Grevi uzatmak yemedi

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cezaevini birlikte ziyaret ettikleri CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Mersin Milletvekili Mahir Başarır ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yle birlikte yaptığı açıklamada, baba olduğunu, çocuğu olduğunu vurgulamalarının ardından Erdem'in açlık grevine ara vermeyi kabul ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erem Erdem'e çağrı yaparak şu ifadeleri kullanmıştı: "Eren Erdem haksız hukuksuz bir şekilde 222 gündür tek kişilik hücrede kalıyor. Adalet orucu tutuyor. PM olarak karar aldık, adalet orucunu bırak sevgili Eren Erdem. Çünkü Türkiye'nin de CHP'nin de sana ihtiyacı var. Osman Kavala 462 gündür yatıyor. Nedenini de bilen yok."

29 Ocak'ta başlamıştı

Erdem, "Adalet yaşatır, adaletsizlik öldürür" diyerek 29 Ocak'ta açlık grevine başlamıştı.