Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı
Hapiste açlık grevine başlayan ve sadece tuz ile limonlu su tüketen CHP'li Eren Erdem daha fazla dayanamadı. CHP'li Muharrem İnce, Erdem'in açlık grevini bıraktığını duyurdu.05 Şubat 2019 Salı 16:15
CHP'nin eski Milletvekili, İrancı Eren Erdem açlık grevine son verdi. Erdem ile görüşen CHP'li Muharrem İnce, haberi cezaevi önünde yaptığı açıklamada duyurdu. TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Adalet orucunu bırak sevgili Eren Erdem. Çünkü Türkiye'nin de CHP'nin de sana ihtiyacı var." şeklinde Erdem'e seslenmişti.
Grevi uzatmak yemedi
CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cezaevini birlikte ziyaret ettikleri CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Mersin Milletvekili Mahir Başarır ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yle birlikte yaptığı açıklamada, baba olduğunu, çocuğu olduğunu vurgulamalarının ardından Erdem'in açlık grevine ara vermeyi kabul ettiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun çağrısı
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erem Erdem'e çağrı yaparak şu ifadeleri kullanmıştı: "Eren Erdem haksız hukuksuz bir şekilde 222 gündür tek kişilik hücrede kalıyor. Adalet orucu tutuyor. PM olarak karar aldık, adalet orucunu bırak sevgili Eren Erdem. Çünkü Türkiye'nin de CHP'nin de sana ihtiyacı var. Osman Kavala 462 gündür yatıyor. Nedenini de bilen yok."
29 Ocak'ta başlamıştı
Erdem, "Adalet yaşatır, adaletsizlik öldürür" diyerek 29 Ocak'ta açlık grevine başlamıştı.
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