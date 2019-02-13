Açlık grevindeki HDP’li vekil hastaneye kaldırıldı Açlık grevi eylemine devam eden HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Açlık grevi eylemine devam eden HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma sonucu tutuklanan Güven, 8 Kasım 2018’de Öcalan’ın ailesiyle görüştürülmediği iddiasıyla açlık grevine başlamıştı. Cezaevinde açlık grevine başlayan Güven, 25 Ocak 2019’da Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

Cezaevinde başladığı açlık grevi eylemine evinde devam eden Güven, bugün rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviyi kabul etmeyen Güven’in yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

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