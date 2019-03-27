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Acıpayam'daki TOKİ konutlarına başvurular sürüyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Denizli'nin Acıpayam ilçesinde satışa sunulan 363 konuta başvurular devam ediyor- Konutlardan 197'si alt gelir grubuna yönelik 2+1 nitelikte, 166'sı ise orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte inşa ediliyor

27 Mart 2019 Çarşamba 11:13
Acıpayam'daki TOKİ konutlarına başvurular sürüyor

ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Denizli'nin Acıpayam ilçesinde açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutlara başvurular sürüyor.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Acıpayam'daki 363 konut, 161 bin liradan başlayan fiyatlar ve 539 liradan başlayan taksitlerle başvuru önceliğine göre satılıyor. Yatay ve yerel mimarinin yansıtıldığı konutların 197'si alt gelir grubuna yönelik 2+1 nitelikte, 166'sı ise orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte inşa ediliyor. Vatandaşlar konutlara ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre sahip olabiliyor.

- Son başvuru tarihi 28 Haziran

Vatandaşların, son başvuru tarihi olan 28 Haziran'a kadar ilgili bankalara müracaat etmesi gerekiyor.

Ayrıca başvuru yapacakların daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Konutların satışları niteliklerine göre yüzde 10, yüzde 12, yüzde 15 ve yüzde 20 peşinat bedeli ile 120, 156, 180, 216 ve 240 ay vade seçenekleri ile yapılıyor.

Konut satış fiyatları, taksit tutarları ve başvuru şartlarının ayrıntıları TOKİ'nin web sayfasında ayrıntılı olarak yer alıyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:13
  1. TOKi
  2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

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