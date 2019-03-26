0553 313 94 23

Acıpayam'da SGK'ye belge verme süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Acıpayam'da SGK'ye verilmesi gereken prim belgelerinin verilme süresini 1 Nisan'a erteledik"

26 Mart 2019 Salı 17:48
Acıpayam'da SGK'ye belge verme süresi uzatıldı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizli'deki deprem nedeniyle Acıpayam ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilecek prim belgelerinin süresinin 1 Nisan'a ertelendiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli'ye dün yaptığı ziyarette, vatandaşların, depremin ardından oluşan ihtiyaçlarını yerinde tespit etme imkanı bulduğunu belirtti.

Acıpayam ilçesinde depremin etkilerinin en fazla hissedildiği Yeniköy, Uçarı, Karahöyük ve Oğuz köylerinde vatandaşları ziyaret ettiğini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay ve AFAD'ın görev yaptığı bölgede, Bakanlığımız ASDEP görevlileri de vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Psikososyal destek için ihtiyaçları anında tespit edip en kısa sürede karşılıyoruz. Ziyaretlerim sırasında vatandaşlarımızın özellikle primlerin ödenmesine ilişkin bir de talebi oldu. Depremi yaşayan vatandaşlarımızın, iş yeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına SGK'ye verilmesi gereken prim belgelerinin verilme süresini erteledik. Depremin olduğu 20 Mart'tan 25 Mart'a kadar (bu tarih dahil) SGK'ye verilmesi gereken iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri ile 2019 yılı şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresini 1 Nisan 2019'a kadar uzattık."

Bakan Selçuk, depremden olumsuz etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek devletin, her daim yanlarında olduğunu bilmelerini istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:48
  1. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Denizli'deki deprem
  3. SGK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin darbedildiği iddiası
    1. Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin..
    2. Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7..
    3. Bakan Soylu’dan CHP’nin Beyoğlu..
    4. Başkan Günaydın: “Esnafımızın..
    5. Pevrul Kavlak Erol Şahin’e teşekküre..
    6. Sena Nur Çelik: "359 yeni projeyle..
    7. AB ülkeleri, yaz saati uygulamasından..
    8. Vize işlemleri artık Malatya’da da..
    9. 91 yıllık okulda çıkan yangınla ilgili..
    10. Kayseri Valisi Günaydın: "İki polis..
    11. Nasıranlı’dan vatandaşlara kentsel..
    12. Bilek Güreşi şampiyonları belli oldu
    13. Acıpayam'da SGK'ye belge verme süresi..
    14. Kavlak’tan Demirtaş’a teşekkür ziyareti
    15. Büyükşehir Amputede kötü gidişat..
    16. Cinsel organını gösteren futbolcuya 10..
    17. Hediyelik eşya dükkanında tarihi eser..
    18. Eyüpsultanlı hanımlar artık evlerde..
    19. Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    20. Ürkmezer, “Sorunları istişare..
    21. Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 1..
    22. Fikret Orman'dan teknik direktör..
    23. Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep..
    24. Ahmet Ataç’a sevgi seli
    25. İçişleri bakanı Süleyman Soylu:”Geçen..
    26. O ülkede kırmızı alarm verildi! Şubat..
    27. Mezitli’de Kadın Danışma Merkezi’ne..
    28. Serbest piyasada altın fiyatları
    29. Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık..
    30. Başkan Revi, Bakan Soylu ve AK..
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı