Acıpayam'da "oy çadırı" kuruldu

DENİZLİ (AA) - Geçen hafta 5,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, artçı sarsıntıların devam ettiği bölgelerde vatandaşların pazar günü yapılacak yerel seçimlerde oy kullanması için çadır kuruldu.

Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden bazı evler ve kamu binaları etkilendi.

Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede öğrencilerin depremden psikolojik olarak etkilenmemesi için okullar tatil edilirken, depremde yıkılan ve zarar gören yapılarla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Depremden zarar gören vatandaşlara bin 500 çadırın dağıtıldığı bölgede, pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için de hazırlıklar yapıldı.

İlçe Seçim Kurulu tarafından Oğuz Mahallesi'nde daha önceki seçimlerde kullanılan köy kıraathanesinin depremde zarar görmesi nedeniyle mahallede "oy çadırı" kuruldu.

Oğuz Mahallesi'nde 208, Çubuklar Mahallesi'nde 50 olmak üzere 258 depremzede seçmenin oy kullanması için AFAD aracılığıyla çadır kurma işlemleri tamamlandı.

İlçe Seçim Kurulu ayrıca Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çamlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hasarlı olması nedeniyle Çamlık Mahallesi seçmenlerinin oylarını Acıpayam Cumhuriyet İlkokulunda kullanmasını kararlaştırdı.



