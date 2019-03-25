Acıpayam'da bin 153 artçı sarsıntı meydana geldi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart Çarşamba günü meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden bu yana bölgede bin 153 artçı sarsıntı kaydedildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bugüne kadar bölgede bin 153 artçı sarsıntı meydana geldi. AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı derlemeye göre, Acıpayam merkez üslü 20 Mart Çarşamba günü saat 09.34'te meydana gelen depremden bu yana bin 153 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntıların 42'sinin büyüklüğü 3'ün üzerinde hesaplandı. Acıpayam'da 20 Mart'ta 4,8, 4,5 (iki kez) 4,2 ve 4,1 büyüklüklerinde artçı depremler yaşandı. 22 Mart Cuma günkü 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de aynı büyüklükte deprem gerçekleşti.

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