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Acımasızca dövüştürülen köpeklerin görüntüleri yürekleri parçaladı

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde köpeklerin acımasızca dövüştürülmesi amatör kamera tarafından anbean kaydedildi.

25 Nisan 2019 Perşembe 19:06
Acımasızca dövüştürülen köpeklerin görüntüleri yürekleri parçaladı

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde köpeklerin acımasızca dövüştürülmesi amatör kamera tarafından anbean kaydedildi. Hayvanseverler tarafından ihbar edilen 2 şahıs gözaltına alınarak idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.



Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde bazı şahıslar köpekleri acımasızca dövüştürmeye başladı. Dakikalarca dövüştürülen köpekler, bir müddet sonra kanlar içerisinde kaldı. Köpeklerin her ikisinin de dövüşmekten bitkin düştüğü gözlenirken, bu dehşet olay amatör kamera tarafından kayda alındı. Hayvan severler tarafından Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği’ne (HAYKURDER) gönderilen görüntüler üzerine harekete geçen dernek yetkilileri Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile temasa geçti. İhbar edilen 2 şüpheli, köpek dövüştürme ve sosyal medyadan yasal olmayan internet sitelerinden köpek ticareti yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Daha sonra idari para cezası kesilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.



Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde köpek dövüşleri ile ilgili bir ihbar aldıklarını belirten HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, “Bunun üzerine Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak kendileri ile temas kurduk. Bu olayla ilgili elimizde de bulunan video ve görsellerdeki 2 şüphelinin hakkında yakalandıkları ve ifadelerinin alındığı belirtildi. Fakat bu olayda o video görüntülerinden de anlaşılacağı üzere sadece 2 tane şüphelinin değil, çok fazla sayı da şüphelinin olduğunu görüyoruz biliyoruz. Biz Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne hayvanları koruma kanunu 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 24’üncü maddesine uygulanarak dövüştürülen köpeklerin ya da bu şahısların elinde bulunan köpeklerin koruma altına alınması gerektiğini ifade ettik. Ne yazık ki şu saate kadar köpekler koruma altına alınmadı ifadesi alınan şahıslarda serbest bırakıldı. Maalesef bu köpekler halen tehlike altında dövüştürülen ve yaralanan köpeklerin nerede olduğu belli değil. Bu şahısların internet üzerinden köpek satışı yapıldığını biliyoruz. Aynı zamanda kaçak üretim yaptıklarını biliyoruz. Bununla ilgili yapılmış hiçbir işlem yok. Bu köpekler koruma altına alınmadı tehdit altındalar. Bu olayda sadece 2 şüpheli yoktur.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 19:06
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