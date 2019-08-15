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İstanbul ve İzmir'i bağlayan yeni otoyol rahat nefes aldırdı

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saat olan seyahat süresini 3,5 saate indiren yeni otoyolda bayram dönüşü trafik yoğunluğu yaşanmazken vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:27
İstanbul ve İzmir'i bağlayan yeni otoyol rahat nefes aldırdı

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen, İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

Bursa Batı Gişeleri'nde otoyol ücretini nakit ödeyen vatandaşlar kuyruk oluştururken, Hızlı Geçiş Sistemi'nin olduğu noktalarda trafik yoğunluğu oluşmadan geçişler sağlanıyor.

Görevliler, kuyruk oluşan gişelerde trafiğin aksamadan devam etmesi için sürücüleri yönlendiriyor.

Önceki tatil dönüşlerinde yoğunluk oluşan İstanbul-İzmir kara yolunda ise yoğunluk yaşanmazken, trafik normal seyrinde akıyor.

Fiyatlarda indirim talebi

Otoyolu kullanan sürücüler, yoldan memnun olduklarını ve ancak fiyatlarda indirim beklediklerini söylediler.

Aydın'dan Bursa'ya giden Özgür Yüksel, yeni yolu beğendiklerini ifade etti.

Yüksel, iş gereği çok seyahat ettiğini dile getirerek, "Fiyatın düşmesini ümit ediyoruz. Beni trafikten kurtardı, o anlamda iyi" dedi.

İzmir'den Bursa'ya giden Vezir Tarla ise otoyolun çok rahat olduğunu belirterek, "Normalde 6-7 saat süren yol şimdi kısa. Fiyat biraz iyi olsa daha iyi olabilir. Bundan sonra yolu kullanmaya devam ederiz" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 08:27
  1. Bursa
  2. Aydın
  3. Kurban Bayramı
  4. Hızlı Geçiş Sistemi
  5. İstanbul-İzmir kara yolu

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