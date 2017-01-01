Yeni Havalimanı'nın açılışına 3 ay kala konut fiyatları uçtu!
Dünyanın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına 3 ay kala havalimanına yakın Çatalca, Arnavutköy ve Eyüp'te konut fiyatları uçuşa geçti. Eyüp'te metrekare fiyatlarındaki artış 4 bin TL'yi geçerken Çatalca'da ortalama 100 m2'lik bir dairenin fiyatı ise 300 bin TL'ye yaklaştı.
Emlak endeksi haziran ayı verilerine göre, satılık konutların metrekare fiyatlarında son 4 yılda en büyük değişimin görüldüğü ilçe, yüzde 42,2 oranında artışla Çatalca oldu.
100 M2'LİK DAİRE 300 BİN TL'YE YAKLAŞTI
Çatalca'da satılık konutların metrekare fiyatı ortalama 2 bin 630 TL olarak belirlendi. İlçede kiralık konutların metrekare fiyatları da yüzde 68,6 oranında yükselerek 10 liraya ulaştı.
ARNAVUTKÖY'DE KİRALAR BİN TL'YE KADAR ÇIKTI
Arnavutköy’de satılık konutların metrekare fiyatları ise son 4 yılda yüzde 43 artışla 2 bin 339 TL'ye ulaştı. İlçedeki kiralık konutlarda metrekare fiyatları da yüzde 12,9 yükselişle ortalama 9 TL oldu.
EYÜP'TE M2 FİYATI 4 BİN TL'TYİ AŞTI
Havalimanına yakın bir diğer ilçe olan Eyüp'te ise satılık konutlarda metrekare fiyatları son 4 yıl itibarıyla yüzde 11,2 artarak ortalama 4 bin 38 TL'ye ulaştı. Kiralık konutların metrekare fiyatları ise ortalama yüzde 20,4 yükselişle 18 TL olarak belirlendi.