Acılı domates turşusu nasıl yapılır?

Bu domatesleri kullanarak bir güzel domates turşusu yapmak istemez misiniz? İşte sizin için hazırladığımız, her öğün tüketebileceğiniz acılı kırmızı domates turşusu tarifi.

Malzemeler

2,5 kilogram domates

yarım kilo sivri biber

2,5 tatlı kaşığı kaya tuzu

2,5 tatlı kaşığı şeker

yarım çay bardağı sirke

1 çay bardağı sıvıyağ

5 - 6 diş sarımsak

2 adet minik çok acı yeşil biber

Yapılışı

Domatesler küp küp doğrayın. Daha kolay olsun isterseniz rendeyi de kullanabilirsiniz.

Tencereye alın, üzerine şeker ve tuzu ekleyin.

Karıştırarak domateslerin kaynayarak kıvam almasını sağlayın.

Eğer köpük biriktiyse üzerinden alın. Köpük, yaptığınız yemeğin gazının çıkması sonucu oluşur ve yemeğin tadını bozar.

2 - 3 dakika kaynadıktan sonra sarımsakları tencereye ilave edin.

Bir taşım kaynayınca sirke ve sıvıyağı da ekleyin.

En son biberlerin hepsini (mini acılarda dahil) ilave edin.

Turşunun yapımı sürecinde 1 saat ocakta kalmasını sağlayın. Çok daha fazla kaynaması içeriğini bozabilir.

Sıcak haliyle kavanozlara bölüştürün.

Domates gibi faydalı ve kaynattıkça besin değeri ortaya çıkan bir meyveyi evlerinizden eksik etmeyin. Özellikle ev yapımı turşu haliyle, fazla abartılmadığı sürece, bağırsak floranızı dengede tutacak ve probiyotik oluşumuna katkı sağlayacak. Şuncacık domates koca insana daha neler yapsın..

Şimdiden afiyet olsun..