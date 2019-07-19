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Acılı baba çocukları ile 10 gün önce görüşmüş

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yaşanan sel felaketinde çocukları ve eşi kayıp olan acılı baba Erkan Kaplan, kendisinin evde olmadığını çocukları ve eşi ile 10 gün önce görüştüğünü haberi muhtardan öğrendiğini söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:56
Acılı baba çocukları ile 10 gün önce görüşmüş

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yaşanan sel felaketinde çocukları ve eşi kayıp olan acılı baba Erkan Kaplan, kendisinin evde olmadığını çocukları ve eşi ile 10 gün önce görüştüğünü haberi muhtardan öğrendiğini söyledi.


Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel afetinde kaybolan şahısların arama çalışması ekipler tarafından sürdürülüyor. Yaşanan sel felaketinde birçok ev hasar gördü. Esmahanım köyünde dere yatağını doğru ise bir ev yattı.


Köyde yaşayan Yalçın İştürk, böyle korkunç bir sel daha önce yaşamadığını belirterek “O akşam saat 18’de başladı. Normal bir yağmur değil kovalar içinden boşalır gibi yağdı. 12 saat sürdü. Bu evi geçen sene yaptırdı için çok oturamadı. Bu sene 4 ay oturdu bu olay başına geldi. Tehlike kendini gösterince evi o gece tahliye ettiler yüksek yerlere çıktılar. Çok korkunç bir afet. Ben 77 yaşındayım böyle bir yağış, böyle bir sel görmedim. Çok seller gördüm bunun gibi korkunç bir afet görmedim” diye konuştu.


Davut Dağgül ise çocukların birinin selde ağaçta kaldığını belirterek “Gece saat 2 gibi gideceğini anladık. Sabah tamamen vurdu geçti zaten. Yakınlarımız kayboldu halen daha arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, AFAD ekipleri arıyorlar. O gece evde biri kurtulmuş, birisi ağaçta kalmış, kurtulanlar diğerlerinin gittiğini görüyor. Evdeyken sel bir andan alıp götürüyor. Çocuklar uyuyormuş zaten” dedi.


Acılı baba Erkan Kaplan ise 4 çocuğu ile eşinin burada olduğunu belirterek “Muhtara ulaştım bir şey yok dedi ama geldiğimde bir tek oğlumu bulabildim başka kimse yoktu” dedi.


Kaplan kendisine ise bilginin telefon ile geldiğini, ailesi ile sabah saatlerinde telefonla görüştüğünü yüz yüze ise en son 10 gün önce görüştüğünü söyledi.



Arama çalışmalarında bir kadın cesedine rastlandı


Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise Esmahanım ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağındabir kadının cesedine ulaşıldığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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