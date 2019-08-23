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Acılı annenin feryadı! HDP'liler oğlunu PKK'ya verdi

Diyarbakır’da oğlunun HDP’liller tarafından dağa kaçırılarak PKK'ya verildiğini söyleyen 70 yaşındaki acılı anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binasının önünde oturma eylemi başlattı.

23 Ağustos 2019 Cuma 08:14
Acılı annenin feryadı! HDP'liler oğlunu PKK'ya verdi

Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı

Alınan bilgiye göre, iki gün önce merkez Sur ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Akar'ın annesi Hacire Akar, polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu.

Oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını düşünen anne Akar, daha sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığına giderek partililerle tartıştı.

Diğer oğlu 1994'te PKK'lılarca kaçırıldı

Anne Akar, camını kırdığı parti binasının önünde oturma eylemine başladı.

Acılı annenin HDP'li görevlilerce tartıştığı ve parti binasının camını kırdığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilen anne Akar'ın diğer oğlu Fırat Akar'ın da 1994 yılında terör örgütü PKK'lılarca kaçırıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü öğrenildi. Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi sürüyor.

HDP'nin Diyarbakır İl Binası önünde anne feryadı

Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 1994 yılında oğlu Fırat Akar'ın Terör Örgütüne katıldığını, 2017 yılında ise bir operasyonda ölü ele geçirildiğini, 2 gündür 1998 doğumlu oğlu Mehmet Akarın da kayıp olduğunu, Polis Merkezinde müracaatı olduğunu ancak bu zamana kadar bulunmaması nedeniyle oğlunun da Terör Örgütüne katıldığını düşündüğü için Hdp'nin camını kırdığı bildirmiştir.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 08:14
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. Hacire Akar
  4. Mehmet Akar

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