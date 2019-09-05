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Yıllarca ‘Analar ağlamasın’ diyenler acılı annelere kör

Teröristler için toplanan kadınlara, ‘Cumartesi Anneleri’ diyerek destek çıkan ve her defasında HDP/PKK’nın yanında saf tutan DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Mor Çatı gibi STK görünümlü ajanlar, sanatçılar ve CHP; evlatları dağa kaldırıldığı için HDP önünde sabahlayan ailelere kör, sağır ve dilsiz...

05 Eylül 2019 Perşembe 09:52
Yıllarca ‘Analar ağlamasın’ diyenler acılı annelere kör

HDP/PKK’nın her köşeye sıkıştığı olayda örgüte can simidi vazifesi gören STK görünümlü etki ajanları, sanatçılar ve CHP; evlatları dağa kaldırıldığı için HDP Diyarbakır İl Binası önünde sabahlayan ailelere kör-sağır.

Kanlı terör örgütünün propaganda aletine dönen DİSK, KESK gibi STK’lar, sanatçılar ve CHP, evlatları zorla PKK saflarına katılan Hacire Ana gibi 3 ailenin daha HDP’ye karşı eylem başlatmasına karşı günlerdir sessizliğini bozmadı. HDP’nin üç maymununa dönen STK-sanatçı-CHP üçlüsü; PKK orman yaktığında susuyor, bebek katlettiğinde kafasını kuma gömüyor, esnafı tehdit edip haraç kestiğinde meşru görüyor, yerel siyasetçileri katlettiğinde görmezden geliyor. HDP’nin üç maymunları, ne PKK çocukları kaçırdığında tepki gösterebiliyor, ne de analar HDP/PKK’ya karşı direniş başlattığında destek mesajı yayınlayabiliyor.

PKK’nın propagandacıları sessiz

Hacire Akar gibi çocukları zorla dağa çıkarılan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer ile baba Ömer Tokay’ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine malum çevrelerin destek vermemesi manidar karşılanıyor. Mor Çatı, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu gibi feminist kadın STK’ları, annelerin HDP’ye  direnişi karşısında kılını kıpırdatmış değil. HDP’ye ziyaret üstüne ziyaret gerçekleştiren DİSK, KESK, TMMOB ve TTB gibi ideoloji bataklığına saplanan meslek odaları da Diyarbakırlı anneler için harekete geçmedi. Çoğunluğu, başarılı operasyonlarla etkisizleştirilen PKK’lı teröristler için toplanan kadınlara, ‘Cumartesi Anneleri’ diyeren destek çıkan sanatçılar, siyasetçiler ve akademisyenler de HDP’ye direnen annelerin feryadına kulak vermiyor. Hans’ın, Coni’nin tepki gösterdiği Kaz Dağları’ndaki altın madenlerini bahane edip ayağa kalkan istismarcılar ve Gezi kalkışmasında üç beş ağaç sebebiyle duyar kasan vandallar da suskun.

İmzacılar nerede?

Şehirlere kazdıkları hendeklerle 793 asker ve polisimizi katleden aşağılık teröristler lehine bildiri imzalayan 1128 akademisyen, ‘barış’ sakızını, PKK’dan çocuğunu isteyen aileler için çiğnemekten kaçınıyor. ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’ adlı oluşum, HDP/PKK’nın zorbalığına karşı ne imza kampanyası düzenledi ne de açıklama yaptı.

Hem hendek sürecinde hem de Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK’yı Afrin’de masum insanları katlediyormuş gibi gösteren başta CHP olmak üzere siyasi ve sivil oluşumlar da ‘Hacire Ana’ların çığlığına karşı duyarsız. Hendek sürecinde Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu öncülüğünde heyeti bölgeye gönderen ve rapor yayınlayarak, “operasyona katılan askerler yargılanabilsin” diyen CHP, anaların eylemine karşı hiçbir kurmayını bölgeye yollamadı.

İmamoğlu PKK’cılara gitti, mağdur ailelerin yüzüne bakmadı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise teröre yardım ve yataklıktan görevden alınan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın ayağına giderek temas kurmasına rağmen PKK mağduru ailelerle görüşmedi.

HDP’nin üç maymununa dönen STK-Sanatçı-CHP üçlüsü; PKK orman yaktığında susuyor, bebek katlettiğinde kafasını kuma gömüyor, esnafı tehdit edip haraç kestiğinde meşru görüyor, yerel siyasetçileri katlettiğinde görmezden geliyor. HDP’nin üç maymunları ne PKK çocukları kaçırdığında tepki gösterebiliyor, ne de analar HDP/PKK’ya karşı direniş başlattığında destek mesajı yayınlayabiliyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:52
  1. HDP/PKK
  2. STK
  3. CHP
  4. HDP Diyarbakır İl Binası
  5. terör örgütü
  6. DİSK
  7. KESK
  8. PKK
  9. HDP
  10. Hacire Akar
  11. Fevziye Çetinkaya
  12. Remziye Akkoyun
  13. Ayşegül Biçer
  14. Ömer Tokay
  15. oturma eylemi
  16. Mor Çatı
  17. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
  18. TMMOB
  19. TTB
  20. Cumartesi Anneleri
  21. PKK’lı teröristler
  22. Kaz Dağları
  23. Gezi kalkışması
  24. Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi
  25. Zeytin Dalı Harekatı
  26. TSK
  27. Afrin
  28. Hendek süreci
  29. Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu
  30. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  31. HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı
  32. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
  33. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan
  34. üç maymun

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