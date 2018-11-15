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“Acıları unutmayıp asla unutturmayacağız”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Yerli Düşünce Derneği’nin Ahıskalı Türklerin Sovyet Rusya tarafından vatanlarından sürülmesinin yıldönümü münasebetiyle düzenlediği etkinliğe katıldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:11
“Acıları unutmayıp asla unutturmayacağız”

Etkinliğe Ak Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, Ak Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, dernek yönetimi ve Ahıskalı Türkler katıldı. Program sürgünde şehit olan 17 bin Ahıskalı Türk ve tüm şehitler adına Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ahıskalı Türklerin sürgün edilişi ile ilgili sinevizyon gösterimi sırasında duygulu anlar yaşandı.

Topçu konuşmasına Ahıskalı Türkleri “dünyanın çeşitli ülkelerinde, hayatın her alanında kendilerini ispatlamış, onca çilelere rağmen hiçbir şekilde asimile olmamış, yaşadığı ülkeye asla ihanet etmemiş, aksine büyük bir özveri ile hizmet ederek her türlü takdiri hak etmiş, yüreğinde hep Ahıska’yı ve Türkiye’yi yaşatmış, Türklüklerine, vatanlarına, inançlarına, kültürlerine bağlı bir toplumdur” şeklinde tanımlayarak başladı.

“ACILARI UNUTMAYIP ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ”

Kendisinin de 1828 Osmanlı - Rus savaşları (93 Harbi) sırasında Ardahan’a yerleşen Ahıska Türk’ü bir ailenin evladı olduğunu belirten Yalçın Topçu “ben 1828 den 1921’e kadar süren savaşlardaki acıları, ‘kaçakaçlık’ dönemlerini ve 1944 sürgününde yaşanmış vahşetleri ve zulümleri dinleyerek büyüdüm. 1989 Fergana Faciası’nı kahrederek çaresizce takip ettim. Ne Kürt’e yapılan Enfal Katliamı’nı, ne Arap’a yapılan Trablusgarp katliamını, ne Boşnak’a yapılan Srebrenitsa soykırımını, ne Karabağ’da yapılan Hocalı soykırımını, ne Abhaz, Çerkez, Tatar ve Ahıska sürgünlerini unutmadık. Bu acıları unutmayıp asla unutturmayacağız. Allah bizlere ‘bir olun, ayrılmayın, sizler kardeşsiniz’ diyor. Bu günler bu emri ilahide bir olmamız gereken zamanlardır. İnsanlığın tekrar bize ihtiyacı var” dedi.

“TÜRK’ÜN ÇEKİLDİĞİ COĞRAFYALARDA ÜMMETİN BİRLİĞİ VE DİRLİĞİ BOZULMUŞ”

“Ümmetin bahadır evladı, nizam ve merhamet medeniyetinin hâdimi Türk’ün, tarih sahnesinden çekildiği coğrafyalarda ümmetin birliği ve dirliği bozulmuş, derebeyi ve sömürge medeniyetinin temsilcilerinin yer aldığı dünyada hem İnsanlığın hem de ümmetin güvenliği, özgürlüğü ve refahı kalmamıştır. Orta Doğu, Afrika, Balkanlar, Kafkaslar ve Asya’nın Müslümanları, Kürt’ü, Arap’ı, Türkmen’i, Boşnak’ı, Abhaz’ı, Arnavut’u, Çerkez’i, Çeçen’i, Uygur’u, Arakanlısı, Somali ve Sudanlısı, Libyalısı, Yemenlisi, Keşmirlisi dünyanın gözü önünde akıl almaz vahşete ve katliama, soykırıma tabi tutulmaktadır. Ortadoğu’yu önce İslamsızlaştırma, şimdi insansızlaştırmaya çalışanlara, ”ne işimiz var Suriye’de ” diyen iç muhalefete rağmen karşı çıkan devletimiz ve milletimiz ile milletin ve ümmetin adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

“Milletin ve ümmetin adamı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ahıskalı Türklerle ilgili nasıl özverili ve ne denli duyarlı, gayretli davranmakta olduğunu yaptığı uygulamalara gördük ve yapacakları için de kendilerine her daim minnettarız. Bazı sıkıntılarla ilgili de, Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı gayretli çalışmalara hep birlikte şahit olmaktayız, Rabbim güçlerini artırsın.”

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:11
  1. Ardahan
  2. Ordu
  3. Bingöl
  4. Yalçın Topçu
  5. Yerli Düşünce Derneği

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