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"Acıları hiç dinmedi"

Hakkari'de, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın acısı ilk günkü tazeliğini koruyor- Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir:- "Geliyorum onların başucunda, ayakucunda oturuyorum, torunumu da kızımı da seviyorum. Acıları hiç dinmedi, senesi doldu. Dua ediyorum, dertleşiyorum yavrularımla"

30 Temmuz 2019 Salı 11:08
"Acıları hiç dinmedi"

SİVAS (AA) - KEMAL ERDOĞMUŞ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya (25) ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın acısı dinmiyor.

Hain saldırıda kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir, Nurcan ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki mezarlarını sık sık ziyaret ediyor.

Torunu ve kızı için dua eden anneanne Demir, mezarların bakımını yapıp, çiçekleri de suluyor.

Suudiye Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan geçen bir yıla rağmen acılarının hiç azalmadığını anlatarak, "Geliyorum onların başucunda, ayakucunda oturuyorum, torunumu da kızımı da seviyorum. Acıları hiç dinmedi, senesi doldu. Dua ediyorum, dertleşiyorum yavrularımla." diye konuştu.

Saldırının faillerinin yakalandığını anımsatan Demir, teröristin ve ailesinin de benzer acıları yaşamasını diledi.

Demir, şehit haberi duymak istemediğini belirterek, "Bu şehitlere artık 'dur' desinler, bizim gibi başka analar yanmasın." dedi.

Kızı Nurcan ve torunu Bedirhan'ın mezarlarının hiç boş kalmadığını dile getiren Demir, şehit bebek ve annesinin kabirlerinde her gün dua eden insanlarla karşılaştığını söyledi.

- "Sanki dün gibi, bugün gibi yaşıyoruz acıyı"

Nurcan Karakaya'nın kız kardeşinin eşi Şener Ergüven de acı haberi aldığında ilk önce inanamadığını aktardı.

"Kader böyleymiş söylenecek bir şey yok." diyen Ergüven, başka şehit haberi duymak istemediklerini vurguladı.

Şehitlere rahmet dileyen Ergüven, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz bunların üstesinden gelecek inşallah. Bunların kökü kuruyacak." ifadelerini kullandı.

Ergüven, aradan geçen bir yıla rağmen acılarının hiç eksilmediğini anlatarak, "Sanki dün gibi, bugün gibi yaşıyoruz acıyı. Üzerinden o kadar gün geçse de acı dinmiyor. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan, çevremizden kabristanı boş bırakmıyorlar. Dualarını eksik etmiyorlar." şeklinde konuştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü. Saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim, mayıs ayında Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:08
  1. Anne suudiye Demir
  2. Şehit Bebek Bedirhan
  3. Şehit Nurcan Karakaya
  4. Şehitlik

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