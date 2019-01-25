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Acil yardım çağrısının yükseldiği Arsal’a Türkiye’den yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Lübnan’da Suriyeli mültecilerin yaşadığı Arsal Kampı’ndan gelen acil yardım çağrısı üzerine Türkiye’den bölgeye ulaşan ilk ekip olarak yardım çalışmalarına başladı. İlk etapta 500 gıda kolisi, bin 500 battaniye ve bin aile için 20 litrelik mazot dağıtımı gerçekleştirildi.

25 Ocak 2019 Cuma 11:25
Acil yardım çağrısının yükseldiği Arsal’a Türkiye’den yardım

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor.  Bölgede 100 bine yakın kişi yaşıyor. Çok sayıda mülteci kampının bulunduğu bölgede sağlıktan gıdaya, ulaşımdan eğitime kadar bir çok konuda sorun yaşanıyor.

Kamptan acil yardım çağrısı yapılmıştı

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde, Suriyeli mültecilerin barındığı kamplar iki hafta önce yağan yoğun kar nedeniyle tamamen kar altında kalmıştı. Donarak ölümlerin yaşanabileceği bölgeden, yardım çağrıları yükselmişti. Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar yüzünden ölümler yaşanmıştı.

Türkiye’den bölgeye ulaşan ilk acil yardım ekibi

Suriyeli mültecilerin yoğunlukta yaşadığı, 2 bin rakımıyla Lübnan’ın en yüksek bölgesi olan Arsal, yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuk nedeniyle çok zor günler geçiriyor. Bölge hem dağlık hem de taş ocaklarının yoğun olarak bulunduğu bir coğrafya. Bundan dolayı insanların yaşadığı alanlar genellikle taşlı bölgeler. Bölgeden yardım çağrılarının yükseldiği mülteci kampına yönelik İHH İnsani Yardım Vakfı acil yardım çalışması başlattı.

Arsal Kampı’ndan gelen acil yardım çağrısı üzerine Türkiye’den bölgeye ilk ulaşan ekiplerimiz yardım çalışmalarına başladı. İlk etapta 500 gıda kolisi, bin 500 battaniye ve bin aile için 20 litrelik mazot dağıtımı gerçekleştirdi. Bölgede yağan kardan dolayı derme çatma bazı çadırlar çökmüş durumda. Geceleri sıcaklık bölgenin yüksek olmasından dolayı eksilere düşüyor. İnsanlar çadırlarda yokluk içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Kamplardaki insanların tek geçim kaynağı ise gelen yardımlar.

Türkiye’ye teşekkür

İHH Acil Yardım Ekibinin Türkiye’den geldiğini öğrenen kamp sakinleri, ekiplere sarılarak ve alınlarından öperek Türkiye halkına hem teşekkür etti hem de selamlarını gönderdi.

Gıda, battaniye ve mazota ihtiyaç var

Aşırı soğuklarla birlikte meydana gelen fırtına nedeniyle mültecilerin bazı çadırları zarar görmüş durumda. Bu sebeple başta kampta yaşayan mülteciler ve bölge halkı acil kış yardımına ihtiyaç duyuyor. Bölgede acil olarak gıda, battaniye ve mazota ihtiyaç var.

Yardım ulaştırmak için

İHH’nın Arsal Acil Kış Yardımı Projesine destekte bulunmak isteyenler, vakfın hesap numaralarına “PROJE KODU 10589” açıklamasıyla dilediği miktarda yardım yapabilirler.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:25
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı

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