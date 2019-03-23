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Acil Tıp Teknisyenleri pasta kesti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de her gün bir çok insana olay yerinde acil müdahalede bulunan ve onları en kısa zamanda acil tedavi imkanına sahip hastaneye transferini sağlayan Acil Tıp Teknisyenleri günlerini pasta keserek kutladılar.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:29
Acil Tıp Teknisyenleri pasta kesti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de her gün bir çok insana olay yerinde acil müdahalede bulunan ve onları en kısa zamanda acil tedavi imkanına sahip hastaneye transferini sağlayan Acil Tıp Teknisyenleri günlerini pasta keserek kutladılar.


Her yıl 22 Mart, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü, 22-28 Mart haftası ise Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası olarak kutlanmakta. Bu kapsamda Düzce il Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Elif Yılmaz ve Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleriyle bir araya gelerek haftanın anlam ve önemi ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundular.


Dr. Yasin Yılmaz, “7 gün 24 saat her türlü coğrafi engele her çeşit hava şartına rağmen fedakarca görev yapan acil tıp teknisyen ve teknikerleri, günümüzde sunulan ambulans hizmetlerinde, her gün milyonlarca insana olay yerinde acil müdahaleler yapılmakta uygun şartlarda ve en kısa zamanda, ihtiyacı olanların acil tedavi imkânına sahip hastane acil servislerine transferi sağlanmaktadır. İnsan yaşamı açısından böylesine önemli bu hizmetin kaliteli bir şekilde sunulmasında mesleki yeterliliğe sahip, eğitimli, kaliteli hizmet sunan, iyi yetişmiş Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri, ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin daha başarılı bir şekilde sürdürülmesi önemli hedeflerimizdendir. Herhangi bir yerde bir ambulans siren sesi duyduğumuzda; o anda, ambulansta bulunan ve acı çeken hasta ya da yaralıların acılarını dindirmek için ter döken, gerekirse canını ortaya koyan tüm ATT’lere en güzel dileklerimizi sunuyor; Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftalarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından da ATT’ler pasta kestiler.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:29
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