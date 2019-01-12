0553 313 94 23

Acil serviste öncelik istedi, kabul edilmeyince doktora saldırdı!

Samsun’da bir hasta yakını, hastasına öncelik isteme meselesi yüzünden çıkan arbedede acil servis doktoruna saldırarak darp etti.

12 Ocak 2019 Cumartesi 23:14
Acil serviste öncelik istedi, kabul edilmeyince doktora saldırdı!

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, baş ağrısı şikayetiyle acile gelen bir hasta, kalabalığı görünce kendisinin sırasının öne çekilmesini istedi. Bunun üzerine hasta yakını ile Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık arasında sıra tartışması çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine hasta yakını, görevli doktora yumruk atarak darp etti. Dr. Hüseyin Tufan Yanık, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.

'Başıma alnıma yumruk attılar'

Yaşadığı olayı anlatan genç Dr. Yanık, “Yoğunluktan dolayı bir arbede yaşandı. Hasta yakını hastasına gereksiz bir öncelik tanınmasını istedi. Biz de bunun mümkün olmayacağını belirttik. Bunun sonucunda da tahammül gösteremeyip bana saldırdılar. Hemşireme de tacizde bulundular. Başıma, alnıma yumruk attılar. Bunu yapanlardan sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 23:14
  1. Samsun
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçükçekmece'de otobüs yangını
    1. Küçükçekmece'de otobüs yangını
    2. Erdoğan'dan Müge Anlı'ya 'Palu Ailesi'..
    3. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ocak 2019
    4. Sudan'daki gösterilerin bilançosu: 24..
    5. İki demokrat daha 2020 seçimlerinde..
    6. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    7. Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Partili..
    8. Baraj kapakları açıldı, Amik..
    9. MHP Samsun İl Başkanlığına atama
    10. Özhaseki 'Sizin huzurunuzda itiraf..
    11. Köyde rahatsızlanan kadın, 6 saatlik..
    12. 'Ukrayna' katiline MİT kıskacı
    13. Malatya Gazeteciler Cemiyeti 30. yıl..
    14. Manisa'da metrekareye 3 günde 203..
    15. Hamas'tan bomba açıklama! "İsrail'in..
    16. Iraklı heyetlerin İsrail'i ziyaret..
    17. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler..
    18. 2014'ten beri haber alınamayan kayıp..
    19. Hindistan'dan Bangladeş'e geçen..
    20. Acil serviste öncelik istedi, kabul..
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    ‘Başımızda diktatör var, Türkiye’ye kaçıyoruz’
    ‘Başımızda diktatör var, Türkiye’ye kaçıyoruz’
    Son dakika! Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Son dakika! Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Gaziantep'ten Cerablus'a atanmıştı! Acı haber geldi
    Gaziantep'ten Cerablus'a atanmıştı! Acı haber geldi
    En düşük emekli maaşları belli oldu
    En düşük emekli maaşları belli oldu