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Sağlık kontrolüne götürülen zanlı hastane önünde saldırıya uğradı

Gaziantep'te polislerin gözaltına aldığı ve sağlık raporu için hastaneye götürdüğü zanlı, acil servis önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan zanlı hastanede tedavi altına alındı.

17 Nisan 2018 Salı 11:14
Sağlık kontrolüne götürülen zanlı hastane önünde saldırıya uğradı

Edinilen bilgiye göre, Güven Polis Merkezi görevlileri tarafından gözaltına alınan 38 yaşındaki Uğur B. ifade öncesinde adli rapor alınması için Şehitkamil Devlet Hastanesine getirildi.

Polis aracından indirilen şahıs hastanenin acil servisine götürülürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Hastane personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan zanlı yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından ameliyata alındı. 

Yapılan inceleme sonucu olay yerinde 4 adet boş kovan bulunurken, kurşunlardan birinin acil kapısındaki özel güvenlik görevlilerini de teğet geçip, hastane memur odasının camına isabet ettiği öğrenildi. 

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı yerde güvenlik kameraları da incelendi. Görgü tanıklarının bilgilerine de başvuran ekipler, saldırgan ya da saldırganların eşkal ve kimliğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:14
  1. Şehitkamil Devlet Hastanesi

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