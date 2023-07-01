Acil Kan ihtiyacımız var! Yardımlarınızı bekliyoruz...
Akdeniz Üniversitesi Onkoloji bölümünde yatmakta olan gazetemiz okurlarından bir abimizin yakın akrabası için B RH Pozitif beyaz kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler İlyas Hoplar 0505 627 29 42 nolu telefondan iletişime geçebilir.
Akdeniz Üniversitesi Onkoloji bölümünde yatmakta olan gazetemiz okurlarından bir abimizin yakın akrabası için B RH Pozitif beyaz kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler İlyas Hoplar ile 0505 627 29 42 nolu telefondan iletişime geçebilir.
Not: Kan Antalya Akdeniz Üniversitesinde verilecektir. Antalya içinden yardımcı olmak isteyenler, hasta yakınları tarafından hastaneye bulunduğu yerden götürüp getirilecektir. İlgi gösteren tüm okurlarımıza şimdiden teşekkür ederiz.