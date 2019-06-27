Acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: Ölü ve yaralılar var Rusya'da acil iniş yaparken pistten çıkan ve bir binaya çarpan uçaktaki 2 pilot ölürken, 22 kişi de yaralandı.

Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde bir yolcu uçağının, havalimanına acil iniş yaparken pistten çıkması sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği, 22 yolcunun yaralandığı belirtildi. Binaya çarptı Rus basınında yer alan haberlere göre, Buryatya Cumhuriyeti'nde Nijneangarsk-Ulan Ude seferini yapmak üzere Nijneangarsk Havalimanı'ndan kalkan An-24 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü. İniş sırasında pistten çıkan uçak, bir binaya çarptıktan sonra alev aldı. Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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