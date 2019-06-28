ACİL! B RH (-) kan aranıyor İstanbul'da Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde yatmakta olan bir lösemi hastası bir çocuk için B RH (-) kan duyurusu yapıldı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde yatmakta olan bir lösemi hastası bir çocuk için B RH (-) kan duyurusu yapıldı. Lösemi hastası çocuğun durumunun ağırlaştığı ve kan ihtiyacının sabaha kadar giderilmesi gerektiği öğrenildi. Kan arayışı içerisine giren aileye aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. İletişim : Mustafa : 0542 341 12 20

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