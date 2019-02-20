0553 313 94 23

Açıkta satılan gıdalar tehlike saçıyor

Açıkta satılan gıda ve içecek ürünleri tehlike saçıyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:00
Açıkta satılan gıdalar tehlike saçıyor

Açıkta satılan gıda ve içecek ürünleri tehlike saçıyor.


Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), gıda ve içecek ürünlerinin mutlaka ambalajlı satılması gereğine dikkat çekerken, açıkta satılan ürünlere karşı tüketicileri uyardı. Türkiye’de halen pek çok gıda maddesinin ambalajlı satılmadığını, buna karşılık gelişmiş ülkelerde ise neredeyse ambalajsız ürün bulmanın mümkün olmadığını belirten ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, "Gıda güvenliğini ve hijyeni hiçe sayan ortamlarda üretimi yapılıp açıkta satılan gıdalar ciddi tehlikelere sebep oluyor. İsrafın önlenmesi ve hijyenin sağlanması için açıkta satılan gıda maddelerinin mutlaka ambalajlı satılması gerekiyor" dedi.


Sarıbekir, Türkiye’de halen pek çok gıda maddesinin ambalajlı satılmadığını, buna karşılık gelişmiş ülkelerde ise neredeyse ambalajsız ürün bulmanın mümkün olmadığını belirtti. İsrafın önlenmesi ve hijyenin sağlanması için açıkta satılan gıda maddelerinin mutlaka ambalajlı satılması gerektiğine işaret eden Sarıbekir, "Gıda güvenliğini ve hijyeni hiçe sayan ortamlarda üretimi yapılıp, açıkta satılan gıdalar ciddi tehlikeler yaratıyor. Doğru ambalajlar aynı zamanda tüketicilere verilen değerin bir göstergesi. Bir gıda veya içeceği katkısız piyasaya sürmenin tek yolu, rijit veya çok katlı esnek ambalajlarla mümkündür" dedi.


Gıda ambalajı üretiminde hijyenin esas olduğunu belirten Zeki Sarıbekir, ambalajlı gıda ve içeceklerin tüketiciye “el değmeden” hijyenik ortamda hazırlanıp ulaştırıldığını belirtti. Zeki Sarıbekir, ambalajların yaş meyve-sebzelerin de tarladan sofraya güvenilir gıda zinciriyle taşınmasını sağlayarak bu sektörde israfın önlendiğinin altını çizdi?


Sarıbekir, hızlı tüketim ürünlerinde ambalajın toplam maliyet içerisindeki payının yüzde 3 ila 5 arasında değiştiğini belirterek, “Ambalaj kullanıcılarından bazıları ambalajı önemli bir maliyet unsuru olarak görüyor. Oysaki ambalaj ürün kaybını en aza indirdiği için maliyetten tasarrufu sağlıyor. Ambalaj ürünün maliyetini artırmaz, düşürür.” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de emniyet personeline altın
    1. Mardin’de emniyet personeline altın
    2. "Cumhur İttifakı adaylarını tercih..
    3. Borsa ilk yarıda yükseldi
    4. TÜSİAD'ın yeni başkanı Kaslowski oldu
    5. Bakan Kurum’dan konut müjdesi
    6. Kitap kurtları Kütüphane Haftası’nda..
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor
    8. Serbest piyasada altın fiyatları
    9. Kadın güreşçiler, Avrupa..
    10. CHP'de Adalar yönetimi de istifa etti
    11. Migren aşısı lâfı tamamen tuzak!
    12. 36 kadın sporcu "Şah-Mat" dediler
    13. Sincik’te umre ödüllü kitap okuma..
    14. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi 5..
    15. "Büyük Beşiktaş Yürüyüşü" oluşumu..
    16. Başkan Adayı Melikoğlu;”Amacımız,..
    17. Üniversite kreşinde ağız ve diş..
    18. Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler yarı..
    19. Binali Yıldırım Maltepe’de taksi..
    20. Başkan Çalkaya: "Esnaf biterse ülke..
    21. Aday değişince CHP'liler birbirine..
    22. Piyasalarda gün ortası
    23. Bakan Varank Kahramanmaraş’ta kestane..
    24. Polisler kan bağışında bulundu
    25. İran'dan Trump yönetiminin Suudi..
    26. Adıyaman’da uyuşturucuyla mücadele..
    27. ABD'den 'teröristlerle iş birliği'..
    28. Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve..
    29. TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu
    30. Üniversite-belediye işbirliği ile..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"