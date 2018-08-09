İslam düşmanı Batı

Batı dünyasında İslamofobi ve ırkçılık gün geçtikçe daha tehlikeli boyutlara varıyor. Müslüman ve gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik gerçekleşen saldırılar ve en önemlisi de Batılı liderlerin mültecilere yönelik verdikleri beyanatlar, kendi toplumlarını da bu konuda acımasız kılıyor. Avrupa’da yaşayan Müslüman aktivistlerin yaptığı sosyal deneyler, Batı toplumlarında İslam düşmanlığının nasıl yaygın hale geldiğini ortaya koydu.

MÜSLÜMAN KARŞITLIĞI

Aktivistler, Fransa ve Almanya’da tesettürlü Müslüman kadınların günlük hayatta yaşadıkları zorluklar ve İslamofobik saldırıların boyutlarını ortaya koymak toplam 5 bin iş başvurusunda bulundu. Sonuçlar ise Müslüman ve yabancı karşıtlığının boyutlarını gözler önüne serdi. Fransa ve Almanya’da yaşayan tesettürlü kadınların günlük hayatta yaşadıkları zorlukları gösterebilmek için toplam 5 bin iş başvurusunda bulundu. 2 kişi yaptıkları sosyal deneyde; 4 farklı kimlikle Fransa ve Almanya’da ofis işlerinde eleman arayan firmalara iş başvuruları gönderdi. Başvuruların yarısının başörtülü, diğer yarısının da başı açık olarak yapılan müracaatlarda; eğitim durumu, iş tecrübesi ve kişisel bilgiler bire bir aynı tutuldu. Almanya’daki kadın başörtülü başvurularının yüzde 4’üne yanıt alırken, başörtüsüz başvurularının yüzde 19’u olumlu karşılandı. Fransa’dan yapılan başörtülü başvuruların ise yalnızca yüzde 1’ine cevap verilirken, başörtüsüz başvurulara 30 kat fazla ilgi oldu. Araştırmacıların Fransa’daki işyerlerine yaptığı başörtüsüz başvuruların yüzde 30’u olumlu bulundu.

PROBLEMLER BİLİNÇLİ ÇIKARTILIYOR

Batı toplumunun gerçek yüzünü ifşa eden araştırmanın mimarları, İslami tesettüre büründükten sonra isim takma, küfür, aşağılayıcı tavırlar ve hatta fiziki saldırı tehdidi şeklinde tepkileri tecrübe ettiğini aktardı. Almanya ve Fransa’daki ayrımcılık gerekçesi olarak gösterilen başörtünün, Batı toplumuna uyumsuzluk ve kadına yönelik bir baskı unsuru olarak algılandığı ifade edildi. Araştırmacılar, ayrımcılık ve düşmanlık üzerine sınırlarını korumaya çalışan Batılı devletlerin, Müslümanların yaşadığı sorunları bildiğini ancak bilinçli olarak büyük tehlikeyi görmemezlikten geldiğine dikkat çekti.

MÜSLÜMANA HER TÜRLÜ YASAK VAR

İslam’a ve Müslümanlara karşı nefret dolu söylemlerin zirve yaptığı ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Fransa ve Almanya’da her geçen gün yeni bir düşmanlık ortaya çıkıyor. Helal gıda satan marketleri, “Domuz ürünleri satmazsanız marketi kapatırız” diyerek tehdit eden Fransa’daki bazı restoranlar, Müslüman müşterileri özellikle kabul etmiyor. Yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığı Fransa’da yargı; ilk ve orta dereceli okullarda başörtüsünü yasakladı. Tatil beldesinde, havuz ve plajlarda haşema ve burkini giyilmesine izin vermeyen Fransa polisi başörtüsü taktığı için bir kadına 11 euro ceza bile kesmişti.

KAN DÖKECEK KADAR HIRÇINLAŞTILAR

Camilere domuz kanının atıldığı, tehdit mektuplarının gönderildiği, başörtülü kadınlara saldırıların yapıldığı Almanya’da zulmün başka bir boyutu var. Almanya’da geçtiğimiz yıl Müslümanlara karşı en az 950 saldırı yapıldı. 60’ı camilere karşı düzenlenen saldırılarda toplam 33 kişi yaralandı. İslam karşıtı saldırıların yanı sıra Almanya’da 14 yaş altındaki Müslüman kızların okullara başörtüsüyle gelmesi yasaklandı.