Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme fakülteleri güz dönem sonu sınav sonuçları belli oldu24 Ocak 2019 Perşembe 18:37
ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2018-2019 öğretim yılı güz dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.
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