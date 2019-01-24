Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme fakülteleri güz dönem sonu sınav sonuçları belli oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2018-2019 öğretim yılı güz dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.



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