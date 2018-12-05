Açıköğretim Güz dönemi sınav sonuçları belli oldu

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2018-2019 Güz Dönemi Ara Sınav sonuçları belli oldu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:59
Açıköğretim Güz dönemi sınav sonuçları belli oldu

24-25 Kasım tarihlerinde hafta sonu yapılan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Ara Sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler, AÖF Güz Dönemi ara sınav sonuçlarını AÖF'ün internet sitesinden TC kimlik numaraları ve öğrenci şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. 

AÖF Güz Dönemi dönem sonu sınavları 12-13 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

 

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