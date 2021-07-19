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Eğitim Danıştay ’Açık öğretim ile örgün eğitim eşit’ dedi
Eğitim

Danıştay ’Açık öğretim ile örgün eğitim eşit’ dedi

Danıştay, yüzbinlerce üniversite mezununu etkileyecek emsal bir karar verdi. Danıştay, “Örgün eğitim ile açık öğretim arasında fark yok” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 18:52:00 -
Danıştay ’Açık öğretim ile örgün eğitim eşit’ dedi

Yüzbinlerce üniversite mezununu ilgilendiren emsal kararda, “açık öğretim mezunları ile örgün öğretim mezunlarının eşit haklara sahip olduğu” belirtildi. Bu kararla, üniversitelerin örgün eğitimine devam eden öğrenci sayısının büyük oranda düşebileceği tahmin ediliyor.

Devam mecburiyeti olmayan, giriş için de daha düşük puanla kayıt yapılan açık öğretim öğrencilerinin, örgün eğitim öğrencileri ile eşit sayılması, Türkiye’deki yüksek öğrenimi temelinden sarsabileceği öne sürülür iken, kararın açık öğretim mezunu bir veteriner sağlık teknikerinin açtığı dava sonrasında verildiği öğrenildi.

Yüksek öğrenim öğrencilerini yakından ilgilendiren karar, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programından 2013 yılından mezun bir öğrencinin açtığı dava üzerine aldı. Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce düzenlenen suni tohumlama kursuna katılmak isteyen açık öğretim mezunu vatandaşın talebi, “örgün eğitim” mezunu olmadığı gerekçesiyle reddedilirken, açılan davada “yönetmelikte yer alan ‘örgün eğitim’ ifadesindeki ‘örgün’ kelimesinin iptali istendi.

Danıştay 10. Dairesi, Tarım Bakanlığı’nın, “açık öğretim mezunu teknikerlerin uygulamalı eğitim almadıkları” savunmasına rağmen, yönetmelikteki “örgün” kelimesini iptal ederek açık öğretim mezunlarının da, örgün eğitim mezunları gibi eşit olduklarına hükmetti. Danıştay’ın, açık öğretim mezunları ile örgün öğretim mezunlarının eşit olduklarına yönelik kararı, yüksek öğrenim mezunları arasında büyük tartışmalara sebebiyet verecek bir değişimi hayata geçirdi.

Danıştay kararı kesinleştiği takdirde, üniversite tercihlerinde öğrencilerin büyük oranda açık öğretimleri tercih etmesinin de önü açılmış oldu. 

 

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