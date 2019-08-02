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Açıköğretim öğrencilerine Avrupa müjdesi

Anadolu Üniversitesi Eurodesk Temas Noktası tarafından Avrupa Dayanışma Programı ve diğer gönüllülük projeleri hakkında toplantı gerçekleştirildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:37
Açıköğretim öğrencilerine Avrupa müjdesi

Anadolu Üniversitesi Eurodesk Temas Noktası tarafından Avrupa Dayanışma Programı ve diğer gönüllülük projeleri hakkında toplantı gerçekleştirildi.


Anadolu Üniversitesi Eurodesk Temas Noktası tarafından Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin de yurt dışında bulunmasına olanak sağlayan Avrupa Dayanışma Programı ve diğer gönüllülük projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Uluslararası İlişkiler Birimi Alt Kat Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Avrupa’daki gönüllülükprojeleri ve çalışma imkânları hakkında bilgiler verildi.


18-30 yaş arasındaki gençler Avrupa’ya gidebiliyor


Toplantıda, bu tür projelerden başta Açıköğretim Fakültesi öğrencileri olmak üzere 18-30 yaş aralığında bulunan tüm gençlerin yararlanabileceği belirtildi. Proje başvurularında dikkat edilmesi gereken en önemli olan noktanın motivasyon mektubu olduğunun altını çizen Anadolu Üniversitesi Eurodesk Temas Noktası Sorumlusu Nurşen Okur, öğrencilerin kabul edecek kuruma kendilerini iyi bir şekilde ifade etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Okur, “Avrupa Gönüllü Hizmeti şimdiki adıyla Avrupa Dayanışma Programıdır (ADP). Bu program tercih ettiğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2 hafta ve 12 ay arası süreler dâhilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti, 18-30 yaş arasındaki tüm gençlere açıktır. Önceden sadece gönüllülük üzerineydi ama şimdilerde staj ve çalışmada programları da dâhil oluyor. Kurumlar sundukları projelerde gönüllü, çalışan ve staj mı aradıklarını belirtiyorlar ve ona göre başvuru yapıyorsunuz. Başvuru yapılırken en önemli şey motivasyon mektubudur. Onu yazarken her şey açık ve net bir şekilde belirtilmelidir” şeklinde konuştu.


Program dâhilindeki kuruluş ve projelerehttps://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation adresinden ulaşılabilirken portal üzerinden dahil olmak istenilen proje başlığını ve ülkeyi seçerek hazırladığı CV ve motivasyon mektubunu sorumlu kişinin e-posta adresine göndererek başvuru tamamlanabiliyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:37
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