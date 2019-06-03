Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem sınavları ne zaman?

Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem sınavları ile ilgili beklenen haber geldi ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖL üçüncü dönem sınav tarihlerini açıkladı. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman gerçekleştirilecek? İşte ayrıntılar...

AÖL Üçüncü dönem sonu sınavları ne zaman?

Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanacak.



Sınav sonuçları, 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri, 21 Ağustos - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.