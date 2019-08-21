Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlayacak? sorusu Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt tarihleri, binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Üniversite öğrenimini dışarıdan tamamlayan vatandaşlar, 2019 2020 kayıt dönemine ilişkin üniversite tarafından yayımlanan takvimini sorguluyor. Peki Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

İnternet üzerinden alınacak olan AÖF yeni kayıtları, 2 Eylül-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kayıtları ise 16-20 Eylül, Yatay Geçiş kayıtları 16-18 Eylül, Yatay Geçiş Ders Ekleme süreci ise 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Ders ekle ve sil dönemi ise 07-18 Ekim tarih aralığında gerçekleşecek.

AÖF sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi'nin AÖF sınav tarihleri şu şekilde olacak;

Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18 - 19 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı 18 - 19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı 22 - 23 Ağustos 2020