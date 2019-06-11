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"Açıköğretim Batı Avrupa Programı" toplantısı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı:- "Dijital dönüşümden kaçınmak imkansız. Biz bunun eğitim alanını vazife edinmiş durumdayız"- MÜSİAD Berlin Şubesi ile Berlin International University arasında iyi niyet anlaşması imzalandı

11 Haziran 2019 Salı 19:59
"Açıköğretim Batı Avrupa Programı" toplantısı

BERLİN (AA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Dünyada dijital dönüşümden geçtiğini belirterek, "Bundan kaçınmak imkansız. Biz bunun eğitim alanını vazife edinmiş durumdayız." dedi.

Çomaklı, Berlin International University'de düzenlenenen istişare ve bilgi verme amaçlı "Açıköğretim Batı Avrupa Programı" tanıtım toplantısında konuştu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için onların görüşlerini almak istediklerini ifade eden Çomaklı, "Dünyada sayılı kurumlar içindeyiz. Sizlerin aklı da bizler için önemli, bu yüzden sizlerin de fikrini almaya geldik. Bize isteklerinizi söylemenizi istiyoruz. Sınırlarımızı biliyoruz. İşimiz eğitim. Vergilerinizle oluşturulmuş Anadolu Üniversitesinin etinden sütünden yararlananın, bizleri rahat bırakmayın." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesinin dünyada öğrenci sayısı bakımından 3. sırada bulunduğunu belirten Çomaklı, "Dünyada dijital dönüşüm var ve bundan kaçınmak imkansız. Biz bunun eğitim alanını vazife edinmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

İlk temas noktalarının yurt dışında yaşayan vatandaşlar olduğunu dile getiren Çomaklı, "200'den fazla bilişim uzmanı ve 2 binden fazla öğretim görevlisi ile ortaya çıkardığımız eğitimi halkımıza anlatmak için buradayız." dedi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik de eğitimin en önemli konulardan biri olduğunu ifade ederek, "Almanya’da şanslı konumdayız. Biz burada fırsatlar varken faydalanmıyoruz. Almanya çok ciddi eğitim imkanı sunuyor. Yapacak çok şeyimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, açık öğretim fırsatlarından yararlanılmasının önemine değinerek şunları kaydetti:

“Bu toplantı bir başlangıç noktası. Bunu daha ileri götürüp ve daha da geliştirmemiz lazım. Sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Gençlerimize daha fazla yaygınlaştırmak için çalışmalıyız. Bugün burada bir fikir verme şansı yakalayacağız. Bundan faydalanalım lütfen.”

- MÜSİAD Berlin ile Berlin International University arasında anlaşma

Bu arada Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Berlin Şubesi ile Berlin International University arasında iş birliği yapılmasına ilişkin iyi niyet anlaşması imzalandı.

Berlin International Üniversitesi Genel Sekreteri Turgut Tülü, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, burada gençlerin eğitimine ve velilerin bilinçlenmesine katkı sunmak istediklerini belirterek, Almanya’da MÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının birçok kesime ulaştığını ifade etti.

Tülü, üniversite olarak bu iyi niyet anlaşması bağlamında hem fiziki hem akademik kadro hem de bilgi ve birikimle MÜSİAD Berlin’in düzenleyeceği eğitim programlarına destek vermek istediklerini söyleyerek, burada gelecekte yapılacak ortak projeler için bir adım attıklarını kaydetti.

Gençlerin üniversite eğitimi ile ilgili MÜSİAD'ın önemli rol üstlendiğine işaret eden Tülü, eğitimde toplumun neye ihtiyacı varsa o ihtiyacı gidermeye odaklanacaklarını ifade etti.

MÜSİAD Berlin Şubesi Başkanı Fikret Doğan da kurum olarak bilim dünyası ile yakın iş birliği içinde olduklarını dile getirerek, bu anlaşmayla bilim insanlarının MÜSİAD Berlin üyelerine seminerler vermelerinin amaçlandığını belirtti.

Doğan, ayrıca üniversite öğrencilerine iş insanları olarak staj imkanları sunacaklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 19:59
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  2. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
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