Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav tarihleri 2018-2019

Açıktan okumak isteyen AÖF öğrencilerinin beklediği AÖF sınav takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. 2018 AÖF güz dönemi ara sınava 24-24 Kasım’da yapılacak. Dönem sonu sınavı da 12-13 Ocak 2019’da yapılacak. İşte AÖF sınav takviminin detayları…

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri, kurumun resmi internet sitesinde yer alıyor. Buna göre; AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 tarihleri arasında, AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 12 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında organize edilecek. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarı yılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarı yılların sınavları yapılmaktadır.

Açıköğretim sistemi nedir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültelerindeki 58 farklı programla dünyada 17 farklı ülkede yükseköğretim hizmeti vermektedir. Dijittal dönüşüm sürecinde sunduğu materyal çeşitliliğini zenginleştiren sistem, ders kitapları için dijital versiyonlarını çoğaltarak (pdf, epub, mobi, html5), Sesli Kitap, Özet, sesli özet, Sorularla öğrenelim, Video, etkileşimli video, Deneme Sınavı, Çözümlü Sorular, Alıştırmalar, Canlı ders ve canlı ders kayıtları ile malzeme çeşitliliği sunmaktadır.