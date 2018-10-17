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Açıklandı! Suriye'deki yıkımdan onlar sorumlu

Uluslararası Af Örgütü, Suriye'de yaşanan büyük yıkımdan ABD'nin sorumlu olduğunu açıkladı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:40
Açıklandı! Suriye'deki yıkımdan onlar sorumlu

Suriye’deki büyük yıkımdan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sorumlu olduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, Suriye’deki yıkımdan ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonunu sorumlu tuttu. Af Örgütü, Suriye’nin Rakka kentinde oluşan yıkım ve sivil ölümlerin sorumluluğunu ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonun alması ve soruşturma açılması gerektiğini açıkladı. Af Örgütü yayınladığı raporda, “ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon, sadece Rakka’da 100 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti ve buna rağmen öldürdüğü kişilere karşı sorumluluğunu almaktan kaçtı” dedi.

3 bin 300 sivil öldürüldü

Koalisyon geçtiğimiz Ağustos ayında, 2014 ve 2018 arasında Suriye ve Irak’ta düzenlenen saldırılarda bin 114 sivilin öldürüldüğü, ancak insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, bu rakamın daha büyük olduğu belirtiliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’deki koalisyonun saldırılarında 3 bin 300 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2014’den 2017 yılına kadar devam eden ve uluslararası koalisyon tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 674 çocuk ve 504 kadın olmak üzere 2 bin 286’dan fazla Suriyeli’nin ölümünü belgeledi.

Öte yandan DAEŞ’tan temizlenen Rakka’da hala yıkılan ve hasara uğrayan beldeler inşa edilmedi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 17:40
  1. Suriye
  2. ABD
  3. DAEŞ

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