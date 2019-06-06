Resmen açıklandı! Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Erol Bulut'un getirildiği açıklandı.06 Haziran 2019 Perşembe 13:31
Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da yeni hoca belli oldu. Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı.
Açıklama şöyle:
Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır.
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