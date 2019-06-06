Resmen açıklandı! Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Erol Bulut'un getirildiği açıklandı.

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da yeni hoca belli oldu. Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı. Açıklama şöyle: Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır.

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