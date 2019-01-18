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Hakkari'de 31 alan 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Hakkari'de Merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerinde toplam 31 alan 15 gün "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 19 Ocak Cumartesi saat 00.00'dan 2 Şubat Cumartesi saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirilen 31 bölgeye, vatandaşların izinsiz girmesinin yasaklandığı belirtildi.

18 Ocak 2019 Cuma 13:59
Hakkari'de 31 alan 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, PKK ve diğer terör örgütlerince gerçekleştirilen terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Vatandaşın terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin için ilgili mevzuat çerçevesinde bütün tedbirleri almaktadır."

Vatandaşlar uyarıldı

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik sınırındaki 31 bölgenin 19 Ocak Cumartesi saat 00.00'dan 2 Şubat Cumartesi saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 13:59
  1. pkk
  2. çukurca
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