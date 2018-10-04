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Açıklama geldi: Türkiye ile işbirliğini arttırmak istiyoruz

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'la görüşmesi sonrası Türkiye ile savunma sanayi alanındaki iş birliğini artırmak istediklerini söyledi.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:13
Açıklama geldi: Türkiye ile işbirliğini arttırmak istiyoruz

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'la görüştü. Pakistan'ın Ravalpindi kentendeki bakanlık binasındaki görüşmede Celal, Pakistan'ın Türkiye ile savunma sanayi alanındaki iş birliğini genişleterek ve güçlendirerek devam ettirme arzusunda olduğunu söyledi.

Pakistan'la önemli anlaşmalar imzalandı

Türkiye, son dönemde Pakistan'la önemli savunma sanayi anlaşmaları yaptı.Temmuz ayında yapılan anlaşmalarla Türkiye'den Pakistan'a 4 MİLGEM korveti ile 30 ATAK helikopteri satışı konusunda imzalar atıldı.

Tek kalemde yapılan en büyük savunma ihracatı konumunda

MİLGEM gemilerinin 2'si Pakistan'ın Karaçi kentinde, 2'si ise Türkiye'de inşa edilecek. Gemiler, 54 ila 72 ay arasında teslim edilecek. Satışı yapılan 30 ATAK helikopteri ise Türkiye'nin tek kalemde yapılmış en büyük savunma sanayi ihracatı konumunda. Helikopterler 5 yıl içinde Pakistan'a teslim edilecek. Türkiye de Pakistan'dan pilot eğitimi için askeri eğitim uçakları satın alıyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:13
  1. Türkiye
  2. Pakistan

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