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Açıklama geldi! Trump'ın hesabı kapatılıyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın 50 milyon takipçili Twitter hesabı kapatılabilir mi? Twitter'dan bu konuyla ilgili açıklama geldi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 20:17
Açıklama geldi! Trump'ın hesabı kapatılıyor mu?

Twitter'ın hukuk biriminin başındaki Vijaya Gadde kullanım kurallarına uymaması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın da Twitter hesabının kapatılabileceğini açıkladı.

Gadde Twitter'in belli kuralları olduğunu, ve herkesin bu kurallara uyması gerektiğini söyledi. Kimse için istisna yapılamayacağınını söyleyen Gadde, buna "Başkan Trump'ın" da dahil olduğunu ifade etti.

NTV'nin haberine göre, 50 milyonun üzerinde takipçisi olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da kullandığı dil sıklıkla eleştiriliyor. Trump zaman zaman tehdide varan ifadeler kullanıyor ve bu, ülkeler arasında krizlere dahi yol açabiliyor. Bazı kullanıcılar, Twitter yönetiminden Trump'ın hesabının kapatılmasını talep ediyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 20:17
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