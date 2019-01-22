Havalimanlarına 3 bin 619 personel alınacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan havalimanları ile havalimanlarına bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonlarına 1 Nisan 2019 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 3 bin 619 personelle özel güvenlik hizmeti alınması işi için ihaleye çıktı. İhalede en çok alımın yapılacağı havalimanı 221 personel ile Atatürk Havalimanı oldu.

Açık ihale usulü yapılacak

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü 19 Şubat Salı günü Ankara'da DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacak. DHMİ'nin çıktığı ihale, 184 vardiya sorumlusu, 47 proje sorumlusu, 3 bin 388 özel güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 bin 619 personelle güvenlik hizmeti satın alma işini kapsıyor.

Özel güvenlik personelinde aranan şartlardan bazıları şöyle;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Kamu haklarından yasaklı olmamak

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak

- 18 yaşı doldurmuş olmak

- Görevinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak

- 5188 sayılı kanunun 14.maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak

- Özel güvenlik personelinin fiziki görünümü ve diksiyonu düzgün olacak

- Erkeklerde boy 170 cm ve üstü, kilo ise boy uzunluğuna orantılı olarak boyunun son iki rakamının 10 kg eksiğini-15 kg fazlasını aşmayacak

- Bayanlarda boy 160 cm ve üstü, kilo ise boy uzunluğuna orantılı olarak boyunun son iki rakamının 10 kg eksiğini - 15 kg fazlasını aşmayacak

- Proje sorumluları ile vardiya amirlerinde boy, kilo ve yaş kriterleri aranmayacak

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak

Çalışanların görevlendirilecekleri yerler sayıları ile şöyle;

- Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar İstasyonu-110 personel

- Adıyaman Havalimanı-57 personel

-Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu-74 personel

- Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar İstasyonu-34 personel

- Atatürk Havalimanı- 221 personel

- Balıkesir Koca Seyit Havalimanı-77 personel

- Batman Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu-76 personel

- Bingöl Havalimanı-77 personel

- Bursa Yenişehir Havalimanı ile Yalova VOR İstasyonu ve Şahintepe VOR İstasyonu-53 personel

- Çanakkale Havalimanı ve Biga VOR İstasyonu-44 personel

- Muğla Dalaman Havalimanı ve Nuri Baba SSR Hv.Radar İstasyonu-50 personel

- Denizli Çardak Havalimanı-94 personel

- Diyarbakır Havalimanı-148 personel

- Elazığ Havalimanı ve Harput VOR İstasyonu-69 personel

- Erzincan Havalimanı ve Karadağ Radar ile Refahiye VOR İstasyonu-84 personel

- Erzurum Havalimanı ve Kargapazarı Radar ile Erzurum Vor İstasyonu-67 personel

- Gaziantep Havalimanı-124 personel

- Genel Müdürlük/ Ankara-11 personel

- Gökçeada Havalimanı/ Çanakkale-9 personel

- Hatay Havalimanı-98 personel

- Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı-88 personel

- Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı- 46 personel

- Kahramanmaraş Havalimanı-69 personel

- Kars Harakani Havalimanı- 68 personel

- Kastamonu Havalimanı ve İnebolu VOR/ DME ile İnebolu Mode-S SSR İstasyonu-41 personel

- Konya Havalimanı ve Ermenek Yumurtepe ile Mut SSY İstasyonu-78 personel

- Malatya Havalimanı ve Malatya VOR İstasyonu-39 personel

- Mardin Havalimanı-99 personel

- Muğla Milas Bodrum Havalimanı ve Küçük Sungurtepe Radar İstasyonu-61 personel

- Muş Havalimanı-76 personel

- Nevşehir Kapadokya Havalimanı-38 personel

- Isparta Süleyman Demirel Havalimanı-48 personel

- Samsun Çarşamba Havalimanı-75 personel

- Siirt Havalimanı ve Gökçebağ VOR İstasyonu-78 personel

- Sinop Havalimanı-46 personel

- Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ve Gemerek SSY İstasyonu-87 personel

- Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Eski Şanlıurfa Havalimanı ile Korçik SSR Radar İstasyonu-180 personel

- Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı-110 personel

- Tekirdağ Çorlu Havalimanı-33 personel

- Tokat Havalimanı-20 personel

- Trabzon Havalimanı ve Akçaabat Üzümlü Radar İstasyonu-168 personel

- Van Ferit Melen Havalimanı-88 personel

- Ordu Giresun Havalimanı-128 personel

- Ankara Esenboğa Havalimanı- 56 personel

- Antalya Havalimanı-57 personel

- Balıkesir Merkez Havalimanı-21 personel