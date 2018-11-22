0553 313 94 23

Resmi açıklama geldi! Deniz seferleri iptal edildi

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre; bazı seferler olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 19:28
Resmi açıklama geldi! Deniz seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamadı.

BUDO'nun saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de iptal edildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:28
  1. İstanbul
  2. BUDO
  3. sefer
  4. Bursa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazır
    1. Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına..
    2. Kılıçlar çekildi! Çin'den ABD'ye çok..
    3. Moskova'da "Türk Kültürü Günü" yapıldı
    4. Deniz suyunu ilaç diye satıyorlar
    5. Mühimmat faciası raporu yayınlandı!
    6. Bakü'de 4. Uluslararası Gayrimenkul ve..
    7. UEFA Başkanı Ceferin, Uluslar..
    8. Karadağ'dan yabancı yatırımcılara..
    9. Açıklama geldi! Deniz seferleri iptal..
    10. Kerem Tunçeri'den Wilbekin açıklaması
    11. Hakkari üs bölgesindeki patlamanın..
    12. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca,..
    13. Beyin kanaması geçiren doktor, yaşam..
    14. MSB: (Süngütepe'deki patlama) Mermi..
    15. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk..
    16. Evlilikte muhabbet çok önemli
    17. İsrail suikast ile tehdit etti!
    18. Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası
    19. Haftanın MVP'si Shved
    20. Magnezyum eksikliği bakın neler yapıyor
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı