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Açıklama geldi: ABD'den Basra kararı!

ABD'den yapılan açıklamada Irak'ın Basra şehrinde bulunan ABD konsolosluğunda artık hizmet verilmeyeceği duyuruldu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:26
Açıklama geldi: ABD'den Basra kararı!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun Basra Konsolosluğu kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo'nun, Basra Konsolosluk binasında artık hizmet verilmemesi yönünde karar aldığını aktaran Nauert, "ABD'nin Bağdat elçiliği, Basra bölgesinde bulunanlara tam hizmet vermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Ayrıca Nauert, ABD'nin Irak'ın güney bölgesindeki Irak halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Pompeo da yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'taki çalışanlarına yönelik herhangi bir saldırıda İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade etti.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 09:26
  1. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
  2. basra

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