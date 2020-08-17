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Korona Virüs

Açıklama geldi! 65 yaş üstü için kısıtlama kararı iptal edildi

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan kısıtlama kararı iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:22:00 -
Açıklama geldi! 65 yaş üstü için kısıtlama kararı iptal edildi

Koronaviürüs tedbirleri kapsamında Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için alınan kısıtlama kararı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından iptal edildi. Yapılan açıklamada, bu gruptaki kişilerin 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı ifade edildi. 

Diğer yandan, 65 yaş ve üstü vatandaşların semt pazarı ve yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, diğer saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasının da kararlaştırıldığı aktarıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (gelin, damat ve sünnet çocuğunun birinci ve ikinci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına; cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlit ve dua merasimlerine katılmasının yasaklanmasına; sosyal faaliyetlerle kalabalık organizasyonlara katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin yasaklanmasına; alışveriş merkezlerine, çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri gibi) kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, diğer saatlerde girişlerinin yasaklanmasına; spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate gibi) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."

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