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Pakistan lideri açıkladı: Türkiye ile anlaşma imzalayacağız

Pakistan lideri Arif Alvi, Türkiye ile Pakistan arasında "Serbest Ticaret Anlaşması" imzalanacağını söyledi.

04 Kasım 2018 Pazar 08:41
Pakistan lideri açıkladı: Türkiye ile anlaşma imzalayacağız

Pakistan’da Karaçi Ticaret ve Sanayi Odasının (KCCI) düzenlediği “My-Karachi Oasis of Harmony” adlı fuarın açılışında konuşan Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticari ilişkilere değindi.

"Engeller ortadan kaldırılacak"

Alvi, İstanbul'a gerçekleştirdiği son ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Serbest Ticaret Anlaşması üzerine konuştuklarını kaydetti.

Henüz neticeye varamadıklarını dile getiren Alvi, "Engeller ortadan kaldırılacak ve yakında Türkiye ve Pakistan Serbest Ticaret Anlaşması imzalayacak. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yılda bir milyar dolardan 600 milyon dolara düştü. İkili ticareti artırmak için daha ciddi ve somut adımların atılması gerektiğine karar verdik." ifadelerini kullandı.

"Ele alınması gereken belirli konular var"

Cumhurbaşkanı Alvi, Türk hükümetinin, iş dünyasının ve genel olarak halkın, Pakistan'a ve vatandaşlarına büyük önem ve saygı duyduğunu belirterek, "Türk yatırımcılar, Pakistan'da çeşitli sektörlere yatırım yapmaya istekli. Dört Türk şirketi, Pakistan'a 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmak için hazır ancak önce ele alınması gereken belirli konular var." dedi.

Alvi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve İstanbul Havalimanı'nın açılışı için Türkiye'ye gelen Alvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 08:41
  1. İstanbul
  2. pakistan
  3. Türkiye
  4. anlaşma
  5. Arif Alvi

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