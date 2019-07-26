Açıkhavada konser iptali söz konusu değil

Bursa Kültür Turizm ve Sanat Vakfı (BKSTV) tarafından işletilen Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılması planlanan onarım çalışmaları, bazı faaliyetler için sözleşme imzalandığının belirlenmesi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda bakım, onarım ve çatı tadilatı çalışmalarının, 7- 12 Temmuz tarihlerindeki 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması sonrasında başlatılması planlanmıştı. BKSTV de 13 Temmuz tarihinde yaptığı bir açıklamayla, onarım çalışmaları nedeniyle Ağustos, Eylül ve Ekim döneminde herhangi bir grup ve sanatçıyla sözleşme imzalanmadığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak sonradan yine BKSTV tarafından Türkiye’nin önemli bazı ses ve tiyatro sanatçıları ile onarım çalışmalarının planlandığı dönem için konser ve gösteri planlaması yapıldığı ve sözleşme imzalandığı belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edilen bilgiye göre Açıkhava Tiyatrosu’nun 19 Ağustos’taki Şener Şen (Zengin Mutfağı Tiyatro Gösterisi), 7 Eylül’deki Ajda Pekkan ve 6 Ekim’deki Emel Sayın organizasyonları için daha önceden kiralanarak sözleşmelerinin imzalandığının, 31 Temmuz’daki Ferhan Şensoy organizasyonu için de kapora alındığının belirlenmesi üzerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan çalışmalar ileri bir tarihe ertelendi.

Bakım, onarım ve çatı tadilatı çalışmaları sebebiyle ertelenmesi ya da iptal edilmesi söz konusu olan bütün faaliyetler yaz ayları süresince sanatseverlerin izlenimine sunulacak.