Yıldırım-İmamoğlu açık oturumu için ilk yorum Uğur Dündar'dan AK Partili Binali Yıldırım ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayını yönetecek ismin belli olmasından sonra, Uğur Dündar'dan ilk açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bugün günlerdir merak edilen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran 21:00'de yapılacağını açıkladı. Ünal açıklamasında, ''Canlı yayın tüm kanallarda ortak yayınla gerçekleşecektir. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir'' dedi. İlk yorum Uğur Dündar'dan Yıldırım ve CHP adayı İmamoğlu'nun programının ayrıntılarının netleşmesi sosyal medyada büyük yankı buldu. İlk yorum ise daha önce moderatörlük için adı geçen Uğur Dündar'dan geldi. Dündar, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihi açık oturumda moderatörlük görevini üstlenecek olan @KucukkayaIsmail kardeşimi kutluyor, E.İmamoğlu-B.Yıldırım buluşmasının demokrasimiz için güzel gelişmelerin başlangıcı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

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