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Açık öğretim öğrencileri Uşak’ı gezdi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü öğrencileri “tanımazsak tanıtamayız” projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerini Uşak’ın değerleriyle buluşturdu.

08 Mart 2019 Cuma 17:58
Açık öğretim öğrencileri Uşak’ı gezdi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü öğrencileri “tanımazsak tanıtamayız” projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerini Uşak’ın değerleriyle buluşturdu.


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü öğrencilerinin projesi olan ‘Kardeş Okul Projesi’ kapsamındaBozkuş İlkokulu, Bozkuş Ortakolu bu öğretim yılında kardeş okul seçildi.Kardeş okullardan gelen öğrenciler ve etkinliğe destek veren kurummüdürleri ve temsilcileri 15 Temmuz şehitler meydanında toplandı.Burada konuşan Anadolu Üniversitesi Uşak İl Temsilcisi Öğretim Görevlisi Ahmet Mıdık; “Uşak’ımız Türkiye’de tanınmayan illerden bir tanesi,bu projeyleöğrencilerimize yatırım yapıyoruz ki onlar da ileride tanıdıkları bildikleri şehirlerini daha iyi tanıtabilsinler” dedi.


Konuşmanın ardından PTT Hizmet Binasına giden öğrencilere bina önünde PTT Uşak Başmüdürü İsmail Ertaş’tan PTT’nin işleyişi hakkında bilgiler aldı. Buradan ayrılan öğrenciler kent müzesini ziyaret etti. Rehberler Ömer Aşçı ve Cengiz Doğan’ın eşliğinde müzeyi gezenöğrenciler kent tarihi hakkına bilgiler alırken bol bol fotoğraf çektiler. Gün boyunca Atatürk Entoğrafya Müzesini, Uşak Arkeoloji Müzesini, Uşak Belediyesini, Bedesten Çarsısını, Burma Camii, eski Uşak evlerini ziyaret eden öğrenciler günün sonunda Uşak Devlet Demir Yollarının katıklarıyla trene binipşehir turu yaptılar.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:58
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