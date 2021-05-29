  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiliz basınından Cenk Tosun yorumu: Büyük bir darbe
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Uzayda yapılacak üretimler...
Kardeş ülkeden flaş Türkiye açıklaması
İsmail Demir müjdeyi duyurdu
Eğitim Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri belli oldu
Eğitim

Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri belli oldu

Pandemi dolayısıyla bu yıl da online olarak yapılacak olan Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültelerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin 2. ve 6. dönem sınavları bugünden itibaren üç gün içinde gerçekleşecek. 4. ve 8. yarıyıl dersleri sınavları ise 5-6-7 Haziran'da yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 17:22:00 - 2021-05-29 17:35:11
Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri belli oldu

Anadolu Üniversitesi'nde açıktan okuyan öğrenciler sınav tarihlerinin ne zaman olacağını araştırıyordu. Öğrencilerin yoğun olarak araştırdığı soru sonunda cevap buldu. 2. ve 6. yarıyıl derslerinin sınavları 29-30-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 4. ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde yine online olarak uygulanacak.

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak.

AÖF ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış: Büyük Selçuklu'dan müthiş son! Fetih gerçekleşecek
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu'dan müthiş son! Fetih gerçekleşecek

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun 31 Mayıs'ta yapacağı sezon finalinde Kuvel Kalesi fethedilecek.

Selçuk Borak kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu?
Biyografi

Selçuk Borak kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu?

Bu hafta Çarşamba günü ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde, Bilecik Kalesi Tekfuru karakteriyle gündeme gelen Selçuk Borak’ın biyograf..
Halk TV'de içki özlemi! İsmail Saymaz: Meyhaneye gitmeyi özledim
Medya

Halk TV'de içki özlemi! İsmail Saymaz: Meyhaneye gitmeyi özledim

Halk TV'de normalleşmede ne yapılacağına dair konuklara sorulan soruyu İsmail Saymaz, 'Meyhaneye gitmeyi özledim.' şeklinde cevapladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay