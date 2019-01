"Açık Medeniyet" gazetesinin 10. sayısı çıktı

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi'nin aylık gazetesi "Açık Medeniyet"in, “Araştırma üniversitesi mi, eğitim üniversitesi mi?" kapak konulu 10. sayısı okurla buluştu.

Açık kitap ekiyle birlikte 96 sayfa olarak çıkan gazetenin yeni sayısında, “Araştırma üniversitesi mi eğitim üniversitesi mi?" tartışması ele alındı.

Bu tartışmaya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'la röportaj yapılarak, konuyla ilgili derinlemesine analizlere yer verildi.

Gazetenin bu sayısında Recep Şentürk, “Bir araştırma üniversitesi nasıl olmalı?", Hakkı Öcal "Ayşe hanım teyze ve Ali Rıza Bey amca çocuklarını üniversiteye yollamalı mı?", Faruk Yaslıçimen, "Üniversiteler güncele nasıl dokunmalı?", Merve Aktar, “The in/balance between research and education”, Talha Köse "ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ardından Suriye krizinin geleceği" başlıklarıyla görüşlerini aktardı.

Halil İbrahim İzgi, "Prof. Dr. Fuat Sezgin: Eski bir yolu yenilemek", Muhammet Akaydın da sinema dünyasının tartıştığı dağıtım konusunu ele alan "Sinema dünyasında kim kimi dağıtıyor" başlıklarıyla gazeteye katkı sundu.

Gazetede ayrıca "Dünyada 2018 böyle geçti", "Türkiye’de 2018 böyle geçti", "More than 4,000 people die on migratory routes in 2018", “Sinema sektöründe patlayan kriz" infografiklerini ve çeşitli özel haberlerle okurlarla buluştu.

Açık kitap ekinde ise dünya ve Türkiye literatürüne girmiş onlarca kitap yer alırken kültür, sanat, sinema, tiyatro ve etkinlik haberlerine yer verildi.