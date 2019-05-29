Açık lise sınavları ne zaman hangi tarihte? | AÖL 3. dönem sınav programı

Kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığı AÖL'de 3. dönem sınavlarına az bir zaman kaldı. Ülke genelinde yüz binlerce öğrencinin eğitimlerini sürdürebilmek için dışarıdan katılım gösterdiği AÖL sınavlarının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, açık lise sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman olacak? İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...

Açık lise sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak. 3. dönem sınav giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinden itibaren açık lise öğrencilerinin erişimine açılacak.