Açık lise kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖL kayıt yenileme işlemleri

Açık Öğretim Lisesi öğrenciler son günlerde kayıt işlemlerinin heyecanını yaşıyor. AÖL kayıt işlemlerin ne zaman sona erecek sorusuna Milli Eğitim Bakanlığı yanıt verdi. Açık lise kayıt yenileme tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Açık lise kayıt yenileme tarihi ne zaman?

AÖL kayıt işlemleri 2019 yılında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. MEB'in yayınladığı takvimde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019

23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019

24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019

AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Öğrencilere aktif dönem açılması, derslerinin seçilebilmesi, isterse alanını değiştirebilmesi, sınav merkezini değiştirebilmesi ve sınava girebilmesi için kayıt yenileme dönemlerinde yapılan işleme kayıt yenileme işlemi denir. Öğrencilik durumu aktif ya da donuk olan öğrenciler, bu işlemi yaptırmak için bankaya yönergede belirtilen kayıt ücretini öder. Dekontu ile birlikte İrtibat Bürolarına gider kayıt yenileme işlemini yaptırır. Kayıt yenileme işlemi öğrenci numarasından erişilerek yapılır.