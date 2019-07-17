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Açık kapı projesinde 17 başvuru kategorisi oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, vatandaşlarımızla iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan “Açık Kapı” projesi Denizli Merkezefendi de de başlatıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:33
Açık kapı projesinde 17 başvuru kategorisi oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, vatandaşlarımızla iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan “Açık Kapı” projesi Denizli Merkezefendi de de başlatıldı. Proje kapsamında Denizli Merkezefendi Kaymakamlığı Açık Kapı Bürosu, bugün itibariyle hizmet vermeye başladı.


Merkezefendi Belediyesi’nin vatandaşla ile daha etkin bir iletişim kurumak için ‘Açık Kapı’ projesi başlattı. Denizli Merkezefendi Hükümet Konağı girişinde bulunanMerkezefendi Açık Kapı Bürosununun açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışa Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Kurum Müdürleri, Açık Kapıİrtibat Bürosu Görevlilerive kaymakamlık personeli hazır bulundu. 3 personelin görev yaptığı Merkezefendi Kaymakamlığı Açık Kapı Bürosuna ilk müracaat Emine Kara ve Mehmet Kara tarafından yapıldı. Açık Kapı Projesi, valilik hizmetleri, emniyet ve güvenlik hizmetleri, yerel yönetimler, yardımlar ve sosyal hizmetler, çalışma ve sosyal güvenlik, çevre ve şehircilik, din hizmetleri, eğitim, ekonomi ve sanayi, enerji, gıda, tarım ve hayvancılık, tapu ve kadastro, kültür ve turizm, orman ve su işleri, sağlık, gençlik ve spor ve diğer başvurular olmak üzere toplam 17 başvuru kategorisinden oluşmaktadır.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:33
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